Пьяный пенсионер решил выступить на фестивале и попал за решетку
В Верховажском округе Вологодской области арестовали торговца медом, который решил выступить на сельском фестивале. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
66-летний местный житель нарядился в народный кафтан и выучил песни, планируя выступить перед публикой. Для храбрости он выпил спиртного, однако его заметили полицейские, дежурившие на празднике. По их словам, от пенсионера пахло алкоголем, речь была невнятной, походка шаткой. При этом он несколько раз поднимался на сцену и мешал остальным участникам.
Полицейские предложили пройти медосвидетельствование. Нарушитель согласился, но в больнице сначала попытался схитрить, а затем вовсе отказался от процедуры. Тогда на него составили протокол о неповиновении законному требованию сотрудников полиции.
На заседании мужчина признал вину. Суд учел, что его неоднократно задерживали за подобные нарушения, и назначил восемь суток ареста. Постановление пока не вступило в силу и подлежит обжалованию.
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