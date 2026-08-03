Пьяный пенсионер решил выступить на фестивале и попал за решетку

03 августа 2026, 11:00

Житель Вологодской области получил 8 суток ареста за дебош на фестивале

Фото: iStock/Ocskaymark

В Верховажском округе Вологодской области арестовали торговца медом, который решил выступить на сельском фестивале. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.