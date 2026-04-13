Женщина «умерла на 13 минут» и вернулась с того света с посланием
Жительница Колорадо Николь Керр пережила клиническую смерть в 19 лет и теперь считает, что смерть — это не конец, а начало новой жизни. Ее историю приводит Mirror.
Будучи курсанткой ВВС США, она попала в аварию на Chevrolet Corvette — автомобиль вылетел на трассу, а девушку сочли погибшей. Целых 13 минут американка не подавала признаков жизни.
В это время, по ее словам, она парила над собственным телом и наблюдала за происходящим со стороны. Вокруг нее сиял яркий белый свет, который вместо боли принес умиротворение. Рядом с ней оказался ангел — в нем Николь узнала своего умершего дедушку. Он объяснил девушке, что она жила не своей жизнью: поступила в военную академию, чтобы угодить отцу, и постоянно подавляла собственные желания из страха.
После возвращения сознания медики приступили к реанимации. У пострадавшей были множественные переломы, раздробленный таз, травмы головы и почти оторванная нога. Позднее начались сепсис и гангрена, а сердце останавливалось еще дважды.
Сейчас 62-летняя женщина делится своим опытом, чтобы помочь другим избавиться от страха смерти и начать жить полной жизнью.
Читайте также: