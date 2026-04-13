«Трясло сильно»: Джазовая певица репетировала в Москве и получила удар током

13 апреля 2026, 18:43

Джазовую певицу ударило током на репетиции концерта в Москве

22-летняя Анна вместе с участниками группы готовилась к концерту. Девушка взяла в одну руку микрофон, а другой коснулась телефона, который подключили к розетке. Из-за неисправности электропроводки ее ударило током. Инцидент произошел в минувшую субботу в студии на улице Краснопролетарская, сообщили в оперативных службах.





Пострадавшей вызвали скорую. К счастью, ток не задел сердце — девушка получила сильные ожоги рук. Сейчас ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.





«Трясло сильно, Анна упала и это всё прекратилось. Она говорила: «Я не могла отпустить ни то, ни другое». Понятно, что там была, скорее всего, судорога такая, что она просто не могла расцепить руки», — рассказала мать певицы Наталья.