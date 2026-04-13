Хозяин зарубил топором своих собак после одного звонка
В Красноярском крае 42-летний местный житель убил топором двух собак после звонка от неизвестного о нападении животных на людей. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Мужчина содержал питомцев на территории своего дома. Во время распития спиртного ему позвонили и сказали, что собаки сорвались с привязи и нападают на прохожих. Хозяин вышел на улицу, нанёс четвероногим множественные удары топором и сбросил их в погреб.
На следующий день участковый доставил нарушителя в отдел полиции. Он признал вину, раскаялся и заявил, что собаки не проявляли агрессии, а он за ними ухаживал.
Возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
