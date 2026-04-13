13 апреля 2026, 18:09

SHOT: Пожар угрожает квартире матери Павла Дурова в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел пожар в историческом здании на Невском проспекте.





Как пишет телеграм-канал SHOT, возгорание случилось на чердаке, который находится прямо над квартирой матери Павла Дурова — Альбины Дуровой. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.



