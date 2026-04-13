SHOT: Пожар угрожает квартире матери Павла Дурова в Петербурге
В Санкт-Петербурге произошел пожар в историческом здании на Невском проспекте.
Как пишет телеграм-канал SHOT, возгорание случилось на чердаке, который находится прямо над квартирой матери Павла Дурова — Альбины Дуровой. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в столичном районе Ясенево произошел пожар в многоквартирном доме на Вильнюсской улице. Возгорание вспыхнуло в квартире на 16-м этаже.
Причины трагедии и обстоятельства случившегося устанавливаются.