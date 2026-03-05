Женщина увидела врата в рай во время инсульта
Жительница Канады заявила, что видела врата в рай во время инсульта. Ее слова приводит Daily Mirror.
У 43-летней Эмбер Каваны началась сильнейшая мигрень, когда она смотрела телевизор с семьей. Женщина легла спать, а проснувшись, обнаружила, что не чувствует правую половину тела и не видит правым глазом. Ей удалось разбудить мужа, и тот вызвал скорую. Врачи давали Каване лишь 50-процентный шанс на выживание, она смогла выкарабкаться.
Позже женщина рассказала, что во время инсульта наблюдала за происходящим со стороны: как дети шли в больницу, а врачи давали прогнозы. Затем она якобы попала в потусторонний мир, в котором увидела врата в рай и всех умерших близких — от бабушек и дедушек до собак из детства. По словам Каваны, там царила атмосфера абсолютной любви и покоя, а трава под ногами казалась настоящей.
Потом, говорит канака, перед ней предстали духи-наставники, предложившие выбор: остаться в раю, но обречь семью на горе, или вернуться в измученное тело и пройти долгий путь восстановления. Женщина согласилась на второе — ради детей. После нескольких лет терапии она заново научилась ходить и говорить, больше не боится смерти и называет пережитое «величайшим подарком».
Читайте также: