У школы нашли два чемодана с останками девочек
В городе Кливленд, штат Огайо, случайно обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает People.
Мужчина, выгуливавший собаку, сделал находку в поле неподалеку от школы и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители нашли неглубокую могилу, в которой лежал чемодан с останками. При осмотре территории они обнаружили еще один такой же чемодан.
Останки принадлежат двум темнокожим девочкам. Их личности пока не установили. Предположительно, одной из них было от 8 до 13 лет, другой — от 10 до 14. Их тела не были расчленены.
По данным полиции, чемоданы пролежали в поле некоторое время. Точная дата и причина смерти пока неизвестны. Расследование продолжается.
