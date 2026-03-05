У школы нашли два чемодана с останками девочек

Достижения.рф

В США рядом со школой нашли два чемодана с останками темнокожих девочек
Фото: iStock/MattGush

В городе Кливленд, штат Огайо, случайно обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает People.



Мужчина, выгуливавший собаку, сделал находку в поле неподалеку от школы и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители нашли неглубокую могилу, в которой лежал чемодан с останками. При осмотре территории они обнаружили еще один такой же чемодан.

Останки принадлежат двум темнокожим девочкам. Их личности пока не установили. Предположительно, одной из них было от 8 до 13 лет, другой — от 10 до 14. Их тела не были расчленены.

По данным полиции, чемоданы пролежали в поле некоторое время. Точная дата и причина смерти пока неизвестны. Расследование продолжается.

Лидия Пономарева

