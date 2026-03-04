Маскировка помогла сыщику раскрыть самое дикое дело на 12 млн руб
Частный детектив из Великобритании Майк Дженнингс рассказал, как ему удалось раскрыть исчезновение бриллиантовых серёжек из дома состоятельной семейной пары. Об этом пишет Jam Press.
По словам Дженнингса, украшения стоимостью около 120 тысяч фунтов стерлингов (примерно 12,4 млн рублей) пропали из особняка на закрытой территории с круглосуточной охраной. Под подозрение детектива сразу попали двое сотрудников — экономка и садовник.
Это дело он называет одним из самых диких в своей практике. Чтобы вывести виновного на контакт, Дженнингс использовал маскировку — представился страховым агентом и разыграл перед прислугой сцену, будто не верит в факт кражи и не собирается выплачивать компенсацию. При этом он пообещал вознаграждение за любую информацию о пропаже, рассчитывая, что преступник попытается получить деньги.
Через некоторое время детективу действительно позвонила экономка. Однако вместо признания она начала жаловаться на хозяев — утверждала, что супруги постоянно ссорятся, злоупотребляют алкоголем и сами спрятали серёжки, чтобы затем придираться к слугам. Женщина даже указала предполагаемый тайник — ящик стола, где Дженнингс и обнаружил украшения.
Но финал оказался иным. Ещё до начала поисков детектив установил в доме камеры видеонаблюдения и позже посмотрел записи. Они показали, что серёжки спрятала сама экономка — она пыталась подставить работодателей, но её план провалился. В итоге женщину уволили.
