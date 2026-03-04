Маскировка помогла сыщику раскрыть самое дикое дело на 12 млн руб

04 марта 2026, 22:41

Маскировка помогла британскому сыщику раскрыть пропажу бриллиантовых сережек

Фото: istockphoto/cyano66

Частный детектив из Великобритании Майк Дженнингс рассказал, как ему удалось раскрыть исчезновение бриллиантовых серёжек из дома состоятельной семейной пары. Об этом пишет Jam Press.