«Слишком красива для тюрьмы»: 22-летнюю серийную убийцу из Южной Кореи признали психопатом

Фото: iStock/Pressmaster

Результаты психиатрического теста PCL‑R 22‑летней жительница Южной Кореи, отравившей трех человек, показали ее невменяемость. Об этом пишет «Чунъанъ ильбо».



По данным следствия, девушка по фамилии Ким знакомилась с мужчинами, приглашала их на свидания и подмешивала в напитки большую дозу седативных препаратов. Подтверждены три эпизода: двое пострадавших погибли, еще один несколько дней провел в коме. Полиция проверяет версию о наличии других жертв.

Как сообщает газета «Соуль кенчже синмун», мотивом преступлений могла стать финансовая выгода. Ким заставляла мужчин оплачивать дорогие рестораны, отели и доставку еды. Отравления, по версии следствия, происходили в конфликтных ситуациях или когда мужчины выдвигали какие‑либо требования.

История быстро стала достоянием общественности. В соцсетях часть пользователей выступает за освобождение подозреваемой, утверждая, что она «слишком красива для тюрьмы».

