«Слишком красива для тюрьмы»: 22-летнюю серийную убийцу из Южной Кореи признали психопатом

05 марта 2026, 05:17

Серийную убийцу из Южной Кореи признали психопатом

Фото: iStock/Pressmaster

Результаты психиатрического теста PCL‑R 22‑летней жительница Южной Кореи, отравившей трех человек, показали ее невменяемость. Об этом пишет «Чунъанъ ильбо».