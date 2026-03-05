«Слишком красива для тюрьмы»: 22-летнюю серийную убийцу из Южной Кореи признали психопатом
Результаты психиатрического теста PCL‑R 22‑летней жительница Южной Кореи, отравившей трех человек, показали ее невменяемость. Об этом пишет «Чунъанъ ильбо».
По данным следствия, девушка по фамилии Ким знакомилась с мужчинами, приглашала их на свидания и подмешивала в напитки большую дозу седативных препаратов. Подтверждены три эпизода: двое пострадавших погибли, еще один несколько дней провел в коме. Полиция проверяет версию о наличии других жертв.
Как сообщает газета «Соуль кенчже синмун», мотивом преступлений могла стать финансовая выгода. Ким заставляла мужчин оплачивать дорогие рестораны, отели и доставку еды. Отравления, по версии следствия, происходили в конфликтных ситуациях или когда мужчины выдвигали какие‑либо требования.
История быстро стала достоянием общественности. В соцсетях часть пользователей выступает за освобождение подозреваемой, утверждая, что она «слишком красива для тюрьмы».
