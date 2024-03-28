Женщина узнала об измене супруга благодаря его любви к здоровому образу жизни

Фото: istock / fizkes
В соцсетях женщина рассказала, как смогла вычислить измену мужа благодаря его любви к здоровому образу жизни. Её публикацию заметило издание Daily Mirror.
Она рассказала, что ее супруг военнослужащий, поэтому ежедневно он отправлялся на пробежку. Оказалось, что он бегал к своей сослуживице и оставался у неё ненадолго.
Женщина не стала рассказывать, что сделала после того как узнала о предательстве, но уточнила, что муж стал бывшим.
Другие пользователи в комментариях рассказали о своих случаях, когда правда про неверность партнера вскрылась. Одна женщина случайно заметила поисковые запросы в интернете, которые делала любовница супруга с помощью голосового ассистента.
Еще одна написала, что узнала про измену, увидев в приложении супермаркета, что партнер покупает продукты, которых нет в ассортименте ближайших к дому магазинов.
Читайте также:
В России с апреля изменятся требования для получения водительских прав
Россияне обновляют рекорды потребления мяса
Число погибших от БАДов в Японии выросло до четырех, пострадавших — 106
«Их отношения всегда казались мне странными, а карты стали ключом, подтвердившим мои подозрения», — рассказала автор публикации.
Другие пользователи в комментариях рассказали о своих случаях, когда правда про неверность партнера вскрылась. Одна женщина случайно заметила поисковые запросы в интернете, которые делала любовница супруга с помощью голосового ассистента.
Еще одна написала, что узнала про измену, увидев в приложении супермаркета, что партнер покупает продукты, которых нет в ассортименте ближайших к дому магазинов.
Читайте также:
В России с апреля изменятся требования для получения водительских прав
Алина Юрчак