Женщина узнала про обман женатого любовника и получила совет

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Женщина случайно узнала, что ее возлюбленный женат и обратилась за помощью к писательнице и секс-коучу Дейдре Сандерс. Об этом пишет издание The Sun.
За советом к Сандерс обратилась 32-летняя читательница, после того, как узнала о вранье возлюбленного и наличию у него жены. Она рассказала, что познакомилась с ним на конференции, и в скором времени между ними завязались отношения без обязательств.
«Он сказал мне, что тоже одинок. Секс был потрясающим, но я сразу дала понять, что ничего серьезного не будет, так как хотела сосредоточиться на карьере», — поделилась девушка.
Об обмане стало известно случайно. По работе читательница оказалась около дома любовника позвонила ему, чтобы предупредить о визите. Мужчина явно не был рад такому предложению, а потом она услышала на заднем фоне женский голос. Позже мужчина признался, что 5 лет женат, но хотел секса без обязательств. Девушка разозлилась и даже захотела рассказать об обмане его супруге.
В ответ на письмо коуч указала, что злость в такой ситуации оправдана: женщина из-за обмана стала любовницей, к тому же успела влюбиться в мужчину, который оказался лгуном. Но, по мнению Сандерс, рассказывать о произошедшем его партнерше не нужно.
«Возможно, от этого на короткое время вам станет легче, но ей это только причинит боль», — объяснила Сандерс.
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