Женщина в Якутске столкнулась с фекальным фонтаном на Новый год

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В Якутске женщина встретила Новый год с фекальным фонтаном. Последствия коммунальной аварии в квартире местной жительницы не могут устранить уже более полумесяца, сообщил портал 14.ru .
Квартиру семья купила лишь два года назад. Ремонт в жилье женщина с супругом провела относительно недавно. Отмечалось, что трубы канализации проходят под квартирой пострадавшей. В праздник они промерзли и лопнули, в результате чего в ванной забил сточный фонтан. Экскременты заполнили всю квартиру.
В тот же день, когда прорвало трубу, сантехники управляющей компании ее разморозили. Оценщики отметили, что размер ущерба составил порядка 300 тысяч рублей.
Перед приездом клининговой службы в квартире произошел повторный потоп.
10 января в доме случился третий потоп, от которого пострадал целый подъезд. Инцидент вынудил женщину обратиться в прокуратуру и суд.
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В тот же день, когда прорвало трубу, сантехники управляющей компании ее разморозили. Оценщики отметили, что размер ущерба составил порядка 300 тысяч рублей.
Перед приездом клининговой службы в квартире произошел повторный потоп.
10 января в доме случился третий потоп, от которого пострадал целый подъезд. Инцидент вынудил женщину обратиться в прокуратуру и суд.
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Ольга Енгалычева