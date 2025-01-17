В Петербурге эвакуировали 755 человек после звонков из США

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В Петербурге эвакуировали несколько сотен человек после звонков и сообщений на электронную почту из США. Об этом сообщает издание mk.ru, ссылаясь на данные правоохранительных органов.
Отмечается, что на почту поступило несколько сообщений о якобы минировании 16 образовательных учреждений и одного торгового центра. Все сотрудники и посетители организаций были экстренно эвакуированы. В общей сложности число эвакуированных составило 755 человек.
После проведения проверки правоохранители сообщили, что взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел за ложные сообщения о минировании.
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После проведения проверки правоохранители сообщили, что взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел за ложные сообщения о минировании.
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Анастасия Чинкова