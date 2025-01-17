Лифт с пассажирами рухнул в Центре Дикуля в Москве, есть пострадавшие

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Лифт рухнул в медицинском Центре Дикуля в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что поломка произошла в клинике в столичном районе Коньково. Молодой человек и пенсионерка ехали с первого этажа на цокольный, однако лифт сорвался. 25-летний охранник помог 74-летней женщине выбраться из сломавшейся конструкции. В результате, она получила перелом лодыжки, а её спаситель отделался ушибами.
Как сообщает канал, это уже не первый случай срыва лифта в этом медцентре. Несколькими днями ранее, 13 января, он сорвался в первый раз. Тогда аварийные службы заявили, что полностью устранили все неполадки.
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Анастасия Чинкова