Лифт с пассажирами рухнул в Центре Дикуля в Москве, есть пострадавшие

Знаменитый карикатурист США Дэррин Белл, заработавший славу за острые политические работы, особенно за рисунки, которые обвиняли Дональда Трампа в неонацизме, оказался педофилом. Его арестовали за создание и распространение более 100 отвратительных изображений и видео на тему детской порнографии с использованием ИИ. Этот человек, которого когда-то восхваляли за творчество, сегодня вызывает только гнев и отвращение. Об этом сообщает NBC News 16 января 2025 года.