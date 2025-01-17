Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Нижегородской области после хлопка газа

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Сотрудники МЧС тушат пожар, вспыхнувший в многоквартирном доме в Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в городе Богородск в двухэтажном многоквартирном доме произошёл хлопок газа, после чего загорелась крыша и обрушились межквартирные перегородки.
По последним сведениям пострадал один человек, ещё семеро спасены сотрудниками МЧС. Также сообщается об одном погибшем.
Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.
На месте происшествия работают более 70 пожарных и 24 единицы техники.
Причины произошедшего взрыва газовоздушной смеси уточняются.
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По последним сведениям пострадал один человек, ещё семеро спасены сотрудниками МЧС. Также сообщается об одном погибшем.
Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.
На месте происшествия работают более 70 пожарных и 24 единицы техники.
Причины произошедшего взрыва газовоздушной смеси уточняются.
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Анастасия Чинкова