Женщина выиграла более пяти миллионов рублей благодаря подарку мужа
Жительница штата Южная Каролина, США, разбогатела на 75 тысяч долларов (5,7 миллиона рублей) благодаря мужу. Об этом сообщает UPI.
Женщина поделилась, что попросила супруга приобрести три лотерейных билета, однако он вернулся домой с четырьмя. Этот неожиданный подарок оказался счастливым. Когда они увидели выигрышное число, то быстро отправились в магазин, чтобы официально подтвердить свою победу в лотерее.
По словам американки, они с мужем были ошеломлены. Супруги намерены использовать выигранные средства для инвестиций.
Ранее сообщалось, что москвич выиграл в лотерею более 30 миллионов рублей, не угадав ни одного числа в билете.
