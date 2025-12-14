Блогершу в США арестовали по делу о домогательствах к другу ее сына-подростка
Американскую блогершу Лизу Сингх арестовали по делу о домогательствах к другу ее сына-подростка. Об этом пишет New York Post.
По версии следствия, в конце сентября 41-летняя женщина устроила у себя дома встречу с несколькими гостями, среди которых был несовершеннолетний приятель ее ребенка. В какой-то момент они остались наедине, и Сингх, как утверждается, стала настойчиво проявлять к подростку внимание. Пожаловалась на проблемы в интимной жизни с мужем и заявила, что хотела бы вступить с ним в связь.
Далее, по словам потерпевшего, блогерша оголила грудь и несколько раз поцеловала его, из‑за чего он почувствовал сильный дискомфорт. После этого, утверждает пострадавший, женщина пригрозила ему расправой, если он расскажет о произошедшем.
Сингх задержали 19 ноября и поместили под стражу. Судебное заседание назначили на 21 декабря.
