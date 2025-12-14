Блогершу в США арестовали по делу о домогательствах к другу ее сына-подростка

14 декабря 2025, 15:05

NYP: блогера из США Лизу Сингх арестовали за домогательства к подростку

Фото: istockphoto/zoka74

Американскую блогершу Лизу Сингх арестовали по делу о домогательствах к другу ее сына-подростка. Об этом пишет New York Post.