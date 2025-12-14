Названа сумма ущерба от смертельного пожара в ЖК в Гонконге
Ущерб от пожара в жилом комплексе Гонконга составил 642 млн долларов (более пяти млрд местных долларов). Об этом сообщает South China Morning Post, ссылаясь на экспертов, оценивших экономические потери.
В статье говорится, что огонь полностью уничтожил 1 736 квартир вместе со всем имуществом, оставив без жилья около пяти тысяч человек. При этом эксперты не учитывали убытки, вызванные отменой мероприятий.
Так, после происшествия местный Диснейленд приостановил парады и салюты с 27 ноября до 8 декабря. Кроме того, отменился концерт популярной певицы Карен Мок. Она должна была выступить 20 декабря на стадионе вместимостью 50 тысяч мест.
Напомним, трагический инцидент произошел 26 ноября в жилом комплексе района Тай По. Его предполагаемой причиной стали вспыхнувшие стройматериалы. Всего пострадали свыше 200 человек, 146 из них спасти не смогли.
