Названа сумма ущерба от смертельного пожара в ЖК в Гонконге

14 декабря 2025, 11:43

SCMP: ущерб от пожара в жилом комплексе Гонконга составил 642 млн долларов

Фото: iStock/grafoto

Ущерб от пожара в жилом комплексе Гонконга составил 642 млн долларов (более пяти млрд местных долларов). Об этом сообщает South China Morning Post, ссылаясь на экспертов, оценивших экономические потери.