В США порноактриса отрезала голову бывшему мужу и вышла замуж за его сына
В США порноактриса Девин Майклс убила бывшего мужа Джонатана Уиллетта и вышла замуж за его сына. Об этом пишет газета The Mirror.
По версии следствия, женщина расправилась с экс-супругом в августе 2023 года в его доме в Лас-Вегасе. Сначала она ударила мужчину подсвечником по голове, а затем отрезала ее и выбросила ее в мусорный бак на улице.
Позднее Майклс и 29-летний сын убитого сыграли свадьбу. По данным прокуратуры, мотивом преступления стала передаче Уиллетту единоличной опеки над их двумя общими детьми.
Ни орудие убийства, ни отрезанную часть тела так и не нашли. После двухнедельного судебного разбирательства Майклс признали виновной. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
