Голикова назвала недопустимый вопрос от работодателей к женщинам при трудоустройстве

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Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по демографической и семейной политике заявила о недопустимости вопросов к женщинам об их планах завести детей при трудоустройстве. Ее слова передает РИА Новости.
«К сожалению, практически все кадровые службы предприятий задают этот вопрос. (...) Это не дает возможности влиять на просемейные установки», — отметила она.Голикова также подчеркнула необходимость контроля за позицией работодателей в вопросах поддержки семей.
Ранее президент Владимир Путин, подводя итоги Года семьи, назвал улучшение демографии и повышение благосостояния семей ключевой национальной целью.
10 марта «Радио 1» передавало, что в Москве умерла актриса Татьяна Говорова, супруга знаменитого коллеги по цеху Виктора Павлова. Причиной смерти 84-летней артистки стала острая сердечная недостаточность.
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