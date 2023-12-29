Женщина завела троих мужей, не знавших друг о друге, и попалась на четвертом

Фото: istock / artisteer
В Индии женщина из штата Карнатака завела троих мужей и попалось только после четвертой свадьбы. Об этом случае пишет издание News9Live.
21 декабря житель города Давангере, штат Карнатака, по имени Прашант обратился в полицию с заявлением о пропаже жены Снехи. Он завил, что 3 месяца назад жена пришла в дом своих родителей, сообщила им о своей беременности, и после этого перестала выходить с ним на связь.
Спустя несколько дней заявитель нашел в социальных сетях свежие свадебные фотографии жены. Оказалось, что индианка снова вышла замуж за некоего Рагху из Бангалора.
Позже один из родственников Снехи сообщил, что до этого она выходила замуж уже три раза. При этом считается, что супруги женищны, некоторым из которых она представлялась Нирмалой, не знали о существовании друг друга.
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Спустя несколько дней заявитель нашел в социальных сетях свежие свадебные фотографии жены. Оказалось, что индианка снова вышла замуж за некоего Рагху из Бангалора.
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Алина Юрчак