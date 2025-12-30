Женщине из Калуги удалили опухоль размером со средний арбуз
Женщине из Калуги удалили опухоль размером со средний арбуз. Ранее она обратилась к врачам с жалобами на быстрое увеличение живота.
Как сообщает Осторожно Media, 36-летняя пациентка пришла в Калужский онкологический диспансер, где обследование показало гигантское образование размером 35×30 см и около семи узловых образований до семи сантиметров. Врачи провели сложную полостную органосохраняющую операцию, удалив все образования и сохранив репродуктивные органы.
Пациентку выписали на пятые сутки после операции. По результатам гистологии опухоль оказалась доброкачественной. В медучреждении подчеркнули, что даже при сложных диагнозах возможно щадящее лечение с сохранением качества жизни и репродуктивной функции.
