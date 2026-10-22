Достижения.рф

Совет незнакомца принес американке выигрыш в 38 тысяч долларов

Фото: iStock/Ralf Geithe

Жительница США получила 38 тысяч долларов, или около трех миллионов рублей, после первой в жизни покупки лотерейного билета. На участие в розыгрыше ее уговорил случайный прохожий в магазине. Об этом сообщает UPI.



Американка приехала из Техаса в Мэриленд, чтобы увидеться с близкими и знакомыми. Во время похода за покупками к ней обратился незнакомый мужчина. Он сказал, что чувствует удачу, и посоветовал приобрести билет.

Женщина прислушалась к словам собеседника, однако вскоре забыла о покупке. Уже после возвращения в Техас она нашла билет дома и решила проверить результаты тиража. Оказалось, он принес ей крупный приз. Выигранные средства женщина планирует вложить в собственное дело.

В большинстве американских моментальных лотерей шансы на любой выигрыш составляют примерно один к трем или четырем, однако вероятность сорвать крупную сумму значительно ниже и часто достигает одного случая на сотни тысяч или миллионы билетов.

Дарья Осипова

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