Совет незнакомца принес американке выигрыш в 38 тысяч долларов

22 октября 2026, 10:12

Фото: iStock/Ralf Geithe

Жительница США получила 38 тысяч долларов, или около трех миллионов рублей, после первой в жизни покупки лотерейного билета. На участие в розыгрыше ее уговорил случайный прохожий в магазине. Об этом сообщает UPI.