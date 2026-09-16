Анастасия Волочкова встретилась с любимой крестницей и показала совместные фото
Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова показала поклонникам свою любимую крестницу Элизу. Совместные фотографии появились в личном блоге звезды.
Волочкова увиделась с Элизой, чтобы отметить прошедший день рождения крестницы. Она подчеркнула, что любит девушку всем сердцем и всегда молится о ней. Перед праздником, который прошел в особняке балерины, Волочкова и Элиза побывали в Никольском храме.
В своем поздравительном посте звезда поблагодарила крестницу за крепкую духовную связь и отметила, что ей дорого желание девушки провести этот день вместе с ней в семейном кругу. Она пожелала Элизе всего самого лучшего не только в личной жизни, но и в тех вещах и начинаниях, которые будут для неё значимы в будущем году.
Ранее Волочкова поделилась откровенными мыслями о собственной смерти и загробной жизни. Балерина призналась, что не знает, кто возьмёт на себя организацию её траурной церемонии. Она надеется, что для неё найдётся достойный участок на хорошем кладбище, хотя у звезды нет желания заранее заниматься этим вопросом. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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