Анастасия Волочкова встретилась с любимой крестницей и показала совместные фото

16 сентября 2026, 03:42

Анастасия Волочкова со своей крестницей (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова показала поклонникам свою любимую крестницу Элизу. Совместные фотографии появились в личном блоге звезды.