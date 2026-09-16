Следователи разыскивают подростка, исчезнувшего после ухода в школу на Ставрополье

16 сентября 2026, 00:24

В ставропольском Михайловске разыскивают подростка, который ушел в школу и не вернулся

Фото: iStock/FotoDuets

В Михайловске разыскивают подростка, который ушёл в школу и пропал. Об этом сообщили в канале «Следком Ставрополья» на платформе MAX.