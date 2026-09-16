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Следователи разыскивают подростка, исчезнувшего после ухода в школу на Ставрополье

В ставропольском Михайловске разыскивают подростка, который ушел в школу и не вернулся
Фото: iStock/FotoDuets

В Михайловске разыскивают подростка, который ушёл в школу и пропал. Об этом сообщили в канале «Следком Ставрополья» на платформе MAX.



По информации правоохранителей, юноша отправился в учебное заведение 14 сентября, однако позднее домой не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Проверку по факту случившегося в настоящий момент проводит Шпаковский межрайонный следственный отдел.

Известно, что рост несовершеннолетнего составляет примерно 170 сантиметров. У него худощавое телосложение. В день исчезновения на парне были тёмно-синие широкие брюки, белое худи с синим воротником, серо-голубая толстовка с капюшоном и чёрные высокие кроссовки.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Санкт-Петербурге школьник получил травмы из-за взрыва шариковой ручки с порохом. Подробности читайте в нашем материале.

Мария Моисеева

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