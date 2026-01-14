До 1 февраля в Подмосковье будут работать почти 100 ярмарок

14 января 2026, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области до конца января откроют 98 ярмарочных площадок. С 17 января по 1 февраля они будут работать в 31 муниципалитете, сообщили в подмосковном Минсельхозе.





На ярмарках представят продукцию подмосковных производителей и фермеров:

свежие продукты,

натуральные деликатесы,

изделия ручной работы,

сувениры;

товары для дома.