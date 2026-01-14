До 1 февраля в Подмосковье будут работать почти 100 ярмарок
В Московской области до конца января откроют 98 ярмарочных площадок. С 17 января по 1 февраля они будут работать в 31 муниципалитете, сообщили в подмосковном Минсельхозе.
На ярмарках представят продукцию подмосковных производителей и фермеров:
- свежие продукты,
- натуральные деликатесы,
- изделия ручной работы,
- сувениры;
- товары для дома.
В регионе запланировали несколько тематических ярмарок. Крещенские гуляния пройдут во Фрязино на проспекте Мира. В Химках, в микрорайоне Сходня на улице Чапаева, с 19 по 25 января откроют ярмарку русских традиций. Проект «Зима в Подмосковье» примет гостей в Щелково на Пролетарском проспекте. В эти же даты товары из разных регионов России представят в Зарайске на площади Революции и в Красногорске на улице Ленина.
Жителей и гостей Подмосковья приглашают посетить ярмарки и прочувствовать атмосферу зимних праздников. Адреса площадок и график работы можно посмотреть на интерактивной карте портала «Мой АПК».