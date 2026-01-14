Достижения.рф

До 1 февраля в Подмосковье будут работать почти 100 ярмарок

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области до конца января откроют 98 ярмарочных площадок. С 17 января по 1 февраля они будут работать в 31 муниципалитете, сообщили в подмосковном Минсельхозе.



На ярмарках представят продукцию подмосковных производителей и фермеров:

  • свежие продукты,
  • натуральные деликатесы,
  • изделия ручной работы,
  • сувениры;
  • товары для дома.
Здесь подготовили ряд разных форматов — жители смогут не только купить все необходимое, но и провести время на культурных и развлекательных мероприятиях.

Фото: Медиасток.РФ
В регионе запланировали несколько тематических ярмарок. Крещенские гуляния пройдут во Фрязино на проспекте Мира. В Химках, в микрорайоне Сходня на улице Чапаева, с 19 по 25 января откроют ярмарку русских традиций. Проект «Зима в Подмосковье» примет гостей в Щелково на Пролетарском проспекте. В эти же даты товары из разных регионов России представят в Зарайске на площади Революции и в Красногорске на улице Ленина.

Жителей и гостей Подмосковья приглашают посетить ярмарки и прочувствовать атмосферу зимних праздников. Адреса площадок и график работы можно посмотреть на интерактивной карте портала «Мой АПК».
Ирина Паршина

