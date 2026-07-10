Женщины тратят на домашний труд в два раза больше времени, чем мужчины
Эксперт по соцполитике Якубович: Женщины должны совмещать работу с домашним бытом
Современные женщины имеют свободу выбора, однако дорогая жизнь не позволяет им полностью уйти с рынка труда. Так считает эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
В разговоре с RuNews24.ru эксперт отметил, что сегодня женщины должны совмещать работу с полным объемом домашних обязанностей. По данным статистики, представительницы прекрасного пола тратят на бытовые обязанности в 2,3 раза больше времени, чем мужчины. Так, женщины остаются полноценными хранительницами очага даже при условии полного рабочего графика.
«Феминизм дал женщине право на самореализацию за пределами дома. Но это право не должно превращаться в обязанность быть "суперженщиной". Если мы хотим, чтобы женщины не выгорали, нужно пересматривать не только роли в семье, но и общественные ожидания, и экономические условия», — подчеркнул Якубович.
Он посоветовал семьям пересмотреть распределение обязанностей. Помощь должна быть не разовой, а системной. Кроме того, женщинам необходимо позволять себе быть «неидеальными» и перестать соответствовать чужим ожиданиям.
Также Якубович призвал пользоваться доставкой продуктов, услугами клининга и заказывать готовую еду, чтобы освободить себе время на отдых. Не стоит пренебрегать помощью бабушек, нянь, друзей и детей, чтобы не нести на себе весь груз обязанностей, добавил эксперт. Важно несколько часов в неделю посвящать исключительно себе и говорить партнеру о недостатке поддержки, заключил он.