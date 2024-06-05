Женщину несправедливо обвинили в изменах из-за одной привычки

Фото: istock / gorodenkoff
Пользовательница форума Reddit рассказал, как её неоднократно обвиняли в изменах из-за одной привычки.
Женщина пояснила, что в абьюзивных отношениях с контролирующим бойфрендом часто задерживалась на работе, чтобы побыть в одиночестве. Неудачный роман распался, а привычка осталась, из-за чего все новые партнеры обвиняют ее в изменах.
В комментариях женщину в основном поддержали.
Многие признались, что поступают также во избежание нежелательного общения. Один из комментаторов назвал это «секретной суперсилой», позволяющей обходить социальные требования без чувства вины.
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«Но сейчас я даже не в отношениях и продолжаю делать это. Не хочу останавливаться, я действительно интроверт, мне нужно больше времени наедине с собой, чем большинству. Проще притвориться, что я на работе, чем признаться, что не хочу тусоваться», — призналась автор поста.
В комментариях женщину в основном поддержали.
Многие признались, что поступают также во избежание нежелательного общения. Один из комментаторов назвал это «секретной суперсилой», позволяющей обходить социальные требования без чувства вины.
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Алина Юрчак