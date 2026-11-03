Женщину уволили из-за украденных конфет на Хэллоуин

03 ноября 2026, 16:05

В США сотрудницу суши-бара уволили из-за украденных конфет на Хэллоуин

Фото: iStock/Olga Nikiforova

В США сотрудницу суши-бара уволили после того, как она съела конфеты с крыльца чужого дома на Хэллоуин. Об этом сообщает издание Al.