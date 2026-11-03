Женщину уволили из-за украденных конфет на Хэллоуин
В США сотрудницу суши-бара уволили после того, как она съела конфеты с крыльца чужого дома на Хэллоуин. Об этом сообщает издание Al.
История произошла в городе Хелена, штат Алабама. Камера дверного звонка запечатлела, как две взрослые женщины подошли к оставленной без присмотра тарелке со сладостями. Одна из них набрала столько конфет, сколько смогла унести. Американка была одета в футболку с логотипом суши-бара, сотрудницей которого являлась.
Ресторан опубликовал заявление, в котором осудил поведение, лишающее праздника детей и других жителей, а также пообещал принять меры. Позже в заведении подтвердили, что женщина в фирменной футболке действительно является их работницей. Героиня истории заявила руководству, что вернулась к дому, чтобы извиниться и отдать конфеты. Однако хозяин жилья рассказал другую историю. По его словам, извинилась вторая женщина, а не сотрудница суши-бара.
В итоге американку уволили — не только за кражу сладостей, но и за «нечестность». В заявлении также отметили, что она «солгала, зная, насколько все это важно».
Читайте также: