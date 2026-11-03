Камбоджа выдала России двух объявленных в международный розыск граждан

03 ноября 2026, 15:00

Фото: iStock/Rawf8

Правоохранительные органы Камбоджи передали российской стороне двух граждан РФ, которые находились в международном розыске по обвинению в мошенничестве. Один из фигурантов разыскивался по материалам ГУ МВД России по Новосибирской области.





Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, процедура передачи состоялась в аэропорту Пномпеня. Задержанных приняли представители Национального центрального бюро Интерпола МВД России и Федеральной службы исполнения наказаний. После этого их планировали доставить в Москву для дальнейших процессуальных действий.



По данным следствия, один из переданных мужчин причастен к мошенничеству в сфере кредитования. В 2007–2008 годах он руководил автосервисом и, как полагают правоохранители, использовал своё служебное положение для предоставления банкам заведомо недостоверной информации. В результате финансовым организациям был причинён ущерб, превышающий 6,5 миллиона рублей.



В 2014 году мужчине предъявили обвинение, однако до завершения расследования он покинул Россию и скрылся за границей. В сентябре того же года его объявили в международный розыск по поручению Генеральной прокуратуры РФ. Основанием для розыска стали материалы, собранные сотрудниками новосибирского управления МВД.



Вторая фигурантка разыскивалась по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, в 2014 году женщина через принадлежащее ей туристическое агентство продавала клиентам путёвки, но не исполняла взятые на себя обязательства. В результате пострадавшие понесли значительный материальный ущерб, передает Om1 Новосибирск.



После возбуждения уголовного дела подозреваемая также покинула территорию России. В декабре 2015 года её объявили в международный розыск по материалам МВД по Республике Татарстан.





«В результате взаимодействия, организованного по каналам Интерпола, разыскиваемые задержаны на территории Королевства Камбоджа», — сообщила Ирина Волк.