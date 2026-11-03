Супруги-отшельники загадочно исчезли, нашли их останки

03 ноября 2026, 12:51

Daily Mail: В США обнаружили останки загадочно пропавших супругов-отшельников

Фото: istockphoto/Ajax9

В американском штате Миссури обнаружили останки пожилых супругов, которые загадочно исчезли в сентябре. Об этом сообщает Daily Mail.