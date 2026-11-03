Супруги-отшельники загадочно исчезли, нашли их останки
В американском штате Миссури обнаружили останки пожилых супругов, которые загадочно исчезли в сентябре. Об этом сообщает Daily Mail.
73-летний Лео Линдеман, его 74-летняя жена Кэтрин и их собака по кличке Итти Битти последний раз попадали в поле зрения окружающих 15 сентября. Предположительно, на следующий день супруги пропали. Они вели уединенный образ жизни в окрестностях города Андерсон, поэтому соседи не сразу обратили внимание на их исчезновение.
В полицию обратились только 24 сентября. Останки супругов нашли 1 ноября на соседнем земельном участке, расположенном примерно в 500 метрах от их дома. Обстоятельства и причины их гибели пока не установлены. Судьба собаки остается неизвестной — животное до сих пор не нашли.
В рамках расследования правоохранители провели обыск в доме Линдеманов, сняли отпечатки пальцев и изъяли электронные устройства. Полученные материалы могут помочь установить, что произошло с супругами.
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