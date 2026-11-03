Ревнивый муж убил жену спустя два дня после возвращения домой
Индиец расправился с женой на почве ревности через два дня после того, как приехал из-за границы. Об этом пишет The Times of India.
50-летний Равиндер Сингх и его 49-летняя жена Камалдип Каур из города Лудхиана, штат Пенджаб, гостили у младшего сына в Австралии. Женщина вернулась домой в начале лета, а муж прилетел 29 октября. Через два дня он отправил старшего сына в магазин за молоком, а сам, оставшись с женой наедине, напал на нее с ножом.
Позднее сын заметил отца, который выбегал из дома. Каур получила множественные ранения, спасти ее не удалось. Ревнивца вскоре задержали. В настоящий момент полиция опрашивает детей и соседей супругов. Следователи предполагают, что Сингх специально прилетел из Австралии, чтобы расправиться с женой. Однако подтверждений тому, что у Каур действительно был роман на стороне, пока нет.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке ревнивый пенсионер расстрелял жену и ее любовника.
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