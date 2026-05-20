Женщину, задушившую собственного новорожденного сына, освободили в зале суда
Жительницу Тотьмы, которая задушила собственного ребенка сразу после родов, освободили прямо в зале суда. Об этом сообщает пресс-служба вологодских судов.
По данным RuNews24.ru, женщина совершила преступление в марте 2014 года в одном из населенных пунктов Тотемского района. Тогда ей было 24 года. Она родила сына без какой-либо квалифицированной медицинской помощи.
«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, новорожденный появился на свет доношенным, живым и дышавшим. Однако сразу после родов мать совершила убийство своего сына», — говорится в материале издания.
При этом уголовное дело поступило в суд только в апреле текущего года, то есть через более чем 12 лет после совершения преступления. В итоге Тотемский районный суд Вологодской области установил, что срок давности привлечения к уголовной ответственности истек еще в 2020 году. Судья также принял в расчет, что преступница не пыталась уклоняться от суда и следствия. Таким образом, дело было прекращено.