Женщину, задушившую собственного новорожденного сына, освободили в зале суда

20 мая 2026, 16:33

Жительницу Тотьмы, которая задушила собственного ребенка сразу после родов, освободили прямо в зале суда. Об этом сообщает пресс-служба вологодских судов.





По данным RuNews24.ru, женщина совершила преступление в марте 2014 года в одном из населенных пунктов Тотемского района. Тогда ей было 24 года. Она родила сына без какой-либо квалифицированной медицинской помощи.





«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, новорожденный появился на свет доношенным, живым и дышавшим. Однако сразу после родов мать совершила убийство своего сына», — говорится в материале издания.