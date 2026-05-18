В реке Пышма в Свердловской области нашли тело ребенка
Пресс-служба главка МЧС по Свердловской области сообщила, что в Сухом Логу в акватории реки Пышма нашли и извлекли из воды тело несовершеннолетнего. Об этом пишет РИА Новости.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Они устанавливают все обстоятельства случившегося и точное время трагедии. Следователи опрашивают возможных свидетелей, а также изучают обстановку в районе, где было найдено тело. Кроме того, назначены необходимые экспертизы, которые помогут определить причины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно, что в Хабаровском крае транспортёр переехал бригаду лесоохраны. Мужчина, который сидел за рулем, не имел прав.
