Двух посредниц продажи ребенка в секс-рабство разыскивают с 2018 года
Двух фигуранток уголовного дела о продаже ребенка в секс-рабство продолжают разыскивать с 2018 года. Об этом сообщает RT.
По версии следствия, все произошло около восьми лет назад в одном из южноуральских городов. Местная жительница решила продать педофилу невинность своей несовершеннолетней дочери.
На сделку пришли силовики, которые задержали мать и других участников преступления. Однако на свободе до сих пор остаются две посредницы в торговле — Ирина Фротеску (Власенкова) из Подмосковья и Марьям Кусаинова из Казахстана.
По данным телеканала, Кусаинова могла сменить фамилию и уехать на родину после возбуждения дела, сейчас она, предположительно, проживает в Дубае. Фотеску впервые попала в криминальные сводки еще в студенчестве — девушка с такими же данными проходила по делу о краже мобильного телефона, которое позже прекратили.
Источники RT не исключают, что для перемещений по стране женщина «использует другую фамилию». Кроме того, она могла создать несколько анкет на сайтах знакомств под поддельными именами.
