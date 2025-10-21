Женский «Зенит» поддержал акцию «Розовый октябрь» против рака груди

21 октября 2025, 15:37

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

В рамках международной кампании «Розовый октябрь», направленной на борьбу с раком молочной железы, женский футбольный клуб «Зенит» и благотворительный фонд «Онкологика» провели совместную акцию, призванную привлечь внимание к важности ранней диагностики, сообщает «Петербургский дневник».





Во время домашнего матча против команды «Звезда-2005» спортсменки из Санкт-Петербурга украсили сетку ворот розовым цветом — символом поддержки женщин, столкнувшихся с онкологическим заболеванием. Этот жест, по словам команды, стал метафорой защиты здоровья и напоминанием о необходимости заботы о себе.



Игрок «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина отметила, что ежегодно в России более 80 тысяч женщин получают диагноз «рак молочной железы», и открытое обсуждение этой темы помогает разрушить страхи и предрассудки. По её словам, раннее выявление заболевания повышает шансы на полное выздоровление до 95%.



За пять лет участия в «Розовом октябре» женская команда «Зенита» проводила различные акции — от фотопроектов с Эрмитажем до выхода на поле в розовых боксёрских перчатках. В этом году спортсменки предложили вовлекать в инициативу также детские и молодёжные команды, чтобы формировать культуру заботы о здоровье с раннего возраста.

«Буквально на днях мы окрасили сетку ворот в розовый цвет. Это метафора защиты здоровья и постоянное визуальное напоминание для зрителей. Мне бы хотелось продолжить поддерживать "Розовый октябрь" именно в таком ярком и необычном формате, потому что это помогает быстро завладеть вниманием болельщиков и общественности, а значит, дальше можно строить более глубокий диалог с аудиторией», — подчеркнула спортсменка.

«Юмор помогает справляться со стрессом и не уйти в уныние в сложные моменты. Думаю, он точно продлевает жизнь», — заключила футболистка.