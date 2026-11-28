28 ноября 2026, 03:24

В Швейцарии осудили жену миллионера из Бельгии за кражу продуктов в супермаркете

Фото: iStock/lga Yastremska

В Швейцарии жена бельгийского миллионера попалась на краже в магазине, несмотря на состояние в 3,8 млн евро. Об этом сообщает HLN.