Жену миллионера поймали на краже продуктов в супермаркете
В Швейцарии жена бельгийского миллионера попалась на краже в магазине, несмотря на состояние в 3,8 млн евро. Об этом сообщает HLN.
Женщина, чья фамилия не раскрывается, попыталась выйти из супермаркета с примерно 15 товарами, лежавшими на дне ее сумки. Эти продукты стоимостью более 366 евро она не отсканировала на кассе самообслуживания и не оплатила. Бдительный охранник остановил ее на выходе и вызвал полицию.
Прибывшие на место стражи порядка арестовали бельгийку, после чего ей пришлось наблюдать, как полицейские переворачивают вверх дном ее автомобиль и дом. Ночь женщина провела в камере полицейского участка, а на свободу вышла лишь на следующий день после допроса в прокуратуре.
Суд в Женеве признал ее виновной, однако она отказалась принимать приговор и подала апелляцию в Федеральный Верховный суд. В свою защиту фигурантка заявила, что красть вовсе не собиралась. По ее версии, она хотела ненадолго выйти на улицу за банковской картой, оставленной в машине, а три предмета из рук вернула на полки. О пятнадцати товарах в сумке она, по собственным словам, «совершенно забыла».
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