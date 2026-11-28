28 ноября 2026, 00:31

В парке Приморья мужчина домогался двух девочек и заступившуюся за них девушку

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Приморье мужчина домогался двух девочек от 10 до 12 лет, а после начал приставать к девушке, которая за них вступилась. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧП Артем».