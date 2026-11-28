Извращенец домогался двух девочек в парке, а затем взялся за вступившуюся за них девушку
В Приморье мужчина домогался двух девочек от 10 до 12 лет, а после начал приставать к девушке, которая за них вступилась. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧП Артем».
Все произошло в парке «Артемка». Незнакомец подошел к детям и начал задавать им вопросы, а одного ребенка он обнял. Одна из школьниц заявила мужчине, что не знает его, и попросила ее не трогать.
Девушка, ставшая свидетельницей происходящего, сначала подумала, что мужчина и девочки знают друг друга, но быстро поняла, что ошиблась. Она вмешалась, спросив незнакомца, кто он и что себе позволяет, тем самым спугнув его. В этот момент дети убежали.
Спустя некоторое время извращенец подошел уже к очевидице. Он дотронулся до ее колена, попытался обнять и задавал личные вопросы. Пострадавшая громко потребовала отойти и пригрозила вызвать полицию.
Ранее сообщалось, что в Махачкале задержали 45-летнего педофила, который растлевал детей в интернете.
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