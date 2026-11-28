28 ноября 2026, 02:18

Gaceta Peru TV: восемь военных погибли при крушении вертолета ВВС Перу

Фото: iStock/MMADIA

Вертолет ВВС Перу Ми-17 потерпел крушение во время операции по эвакуации военного патруля. Об этом пишет газета La Republica со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.