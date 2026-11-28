Военный вертолет потерпел крушение в Перу
Вертолет ВВС Перу Ми-17 потерпел крушение во время операции по эвакуации военного патруля. Об этом пишет газета La Republica со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.
Трагедия произошла в долине рек Апуримак, Эне и Мантаро (VRAEM), неподалеку от населенного пункта Санабамба в провинции Аякучо. Воздушное судно, по данным издания, принимало участие в совместной военной операции.
Сразу после случившегося власти запустили протоколы поисково-спасательных работ. Специалисты выясняют, где находится вертолет, и проверяют состояние людей, находившихся на борту. Предварительно известно, что есть пострадавшие.
Телеканал Gaceta Peru TV сообщает, что в результате авиакатастрофы погибли восемь военных, еще один выжил, но получил множественные травмы. Официального подтверждения этих сведений пока нет.
Ранее сообщалось, что в американском штате Миссисипи разбился легкомоторный самолет Cessna 210.
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