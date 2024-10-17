Жену политика Леонида Гозмана* отправили под домашний арест

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Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест жену политика Леонида Гозмана* Марину Егорову. Об этом сообщается в картотеке суда.
Отмечается, что решение об избрании меры пресечения в виде заключения под домашний арест было избрано 4 октября. Оно вступило в силу.
При этом подробности дела, как и статья Уголовного кодекса, по которой обвиняется Егорова, не приводятся.
Ранее, 11 июля, Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил Гозмана* к 8,5 годам лишения свободы по статье УК РФ о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти. Поводом для возбуждения дела стали тексты политика, в которых он критиковал российские власти и намеренно искажал информацию о действиях российских военных в украинской Буче.
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При этом подробности дела, как и статья Уголовного кодекса, по которой обвиняется Егорова, не приводятся.
Ранее, 11 июля, Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил Гозмана* к 8,5 годам лишения свободы по статье УК РФ о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти. Поводом для возбуждения дела стали тексты политика, в которых он критиковал российские власти и намеренно искажал информацию о действиях российских военных в украинской Буче.
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*признаны Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова