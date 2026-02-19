Жертва 50 насильников высказалась о мужчинах

19 февраля 2026, 08:04

Ставшая жертвой 50 насильников француженка не стала думать хуже о мужчинах

Фото: iStock/Motortion

73-летняя француженка Жизель Пелико, ставшая жертвой десятков насильников из-за мужа, поделилась своим мнением о мужчинах. В интервью, которое вышло 15 февраля, ведущий спросил её, как она относится к представителям сильного пола после пережитого. Об этом пишет Daily Star.





Жизель удивила многих своим ответом. Она не изменила мнения о мужчинах в целом. Наоборот, два года назад она встретила Жан-Лу и начала с ним роман.





«Сейчас мы как два подростка. Это прекрасно, снова влюбиться», — отметила пострадавшая.