Жертва 50 насильников высказалась о мужчинах
Ставшая жертвой 50 насильников француженка не стала думать хуже о мужчинах
73-летняя француженка Жизель Пелико, ставшая жертвой десятков насильников из-за мужа, поделилась своим мнением о мужчинах. В интервью, которое вышло 15 февраля, ведущий спросил её, как она относится к представителям сильного пола после пережитого. Об этом пишет Daily Star.
Жизель удивила многих своим ответом. Она не изменила мнения о мужчинах в целом. Наоборот, два года назад она встретила Жан-Лу и начала с ним роман.
«Сейчас мы как два подростка. Это прекрасно, снова влюбиться», — отметила пострадавшая.
Ранее её бывшего мужа приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование с отягчающими обстоятельствами. На протяжении десяти лет он подмешивал ей снотворное и приглашал мужчин для насилия перед камерой. Жизель продолжает искать счастье и верит в любовь, несмотря на страшный опыт.