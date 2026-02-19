В Хабаровске грудничок обварился в кипятке, пока за ним следила сестра-первоклассница
В Хабаровском крае семимесячный мальчик получил ожоги кипятком, пока за ним присматривала сестра-первоклассница. Об этом сообщили в Telegram-канале Amur Mash.
Инцидент произошёл в квартире на улице Краснореченской, когда 25-летняя мать ненадолго ушла в магазин. У девушки трое юных детей: сын-малыш и две дочки пяти и семи лет. Несовершеннолетние остались дома одни, поскольку отец в это время находился на работе.
Старшая девочка присматривала за малышом. По предварительным данным, во время игры младшая сестра случайно открыла кран на радиаторе отопления, и ребёнка обдало горячей водой. Мальчика доставили в больницу с ожогами.
В материале отмечается, что семья ранее на профилактическом учёте не состояла. Полиция начала проверку по факту случившегося.
