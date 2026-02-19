В Хабаровске грудничок обварился в кипятке, пока за ним следила сестра-первоклассница

19 февраля 2026, 06:53

В Хабаровске семимесячный младенец обварился в кипятке, за ним следила юная сестра

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В Хабаровском крае семимесячный мальчик получил ожоги кипятком, пока за ним присматривала сестра-первоклассница. Об этом сообщили в Telegram-канале Amur Mash.