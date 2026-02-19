В Приморье полиция задержала четырех граждан, подозреваемых в похищении человека

19 февраля 2026, 05:54

Фото: iStock/ronstik

В Приморье полиция задержала четырех человек, подозреваемых в похищении 54-летнего жителя города Артема. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.





По информации ведомства, группа неизвестных людей насильно посадила мужчину в багажник автомобиля у дома №17 на улице Лазо. Он просил о помощи, подтвердили очевидцы.



Злоумышленники требовали у потерпевшего крупную сумму денег, но вскоре узнали, что инцидент получил огласку. Они испугались ответственности и отпустили мужчину.





«Следователем СУ СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч.2 ст. 126 УК РФ», — говорится в материале.