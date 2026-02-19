Пьяный житель Бурятии пытался откупиться от правоохранителей живой лошадью

19 февраля 2026, 07:55

Фото: iStock/bbrymer

В Бурятии произошел необычный инцидент. Полиция остановила внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. За рулем сидел трезвый 39-летний водитель, но его два пассажира оказались пьяны. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».