Пьяный житель Бурятии пытался откупиться от правоохранителей живой лошадью
В Бурятии произошел необычный инцидент. Полиция остановила внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. За рулем сидел трезвый 39-летний водитель, но его два пассажира оказались пьяны. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Пока правоохранители составляли протокол за непристегнутый ремень, один из мужчин решил пересесть на место водителя и попытался уехать. Полицейские быстро остановили его.
Гражданин отказался проходить медосвидетельствование. Поняв, что его ждет наказание, он попытался дать правоохранителям взятку. Сначала он хотел отдать несколько килограммов конины, а затем предложил живую лошадь стоимостью около 59 тысяч рублей.
Инспекторы отказались от предложений и сообщили о попытке взятки в дежурную часть. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
