Жертва Пи Дидди пыталась дать взятку бывшему парню за поддержку в суде

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Последняя жертва из числа обвинителей Пи Дидди, которая подала в суд за то, что рэпер якобы изнасиловал ее и записал это на видео, пыталась подкупить показания бывшего парня. Она заплатила любовнику огромную сумму, чтобы тот подтвердил ее заявление в суде. Об этом сообщает издание TMZ.
Талия Грейвс подала в суд на рэпера Пи Дидди и его охранника Джозефа Шермана, утверждая, что они надругались над ней в 2001 году. В иске женщина рассказала, что встречалась с одним из сотрудников Дидди, которому показали видеозапись предполагаемого насилия.
В переписке с бывшим парнем в ноябре 2023 года Грейвс сообщила о намерении подать в суд и указала, что у Дидди есть деньги для компенсации, пишет издание.
По данным журнала, Талия предложила бойфренду 3 миллиона долларов за подтверждение ее слов в суде. После чего парень заблокировал ее номер и аккаунты в соцсетях.
Сам рэпер Шон Комбс сейчас находится под стражей и ожидает суда по обвинениям в сексуальном насилии и торговле людьми. С обвинениями против него выступили еще 120 жертв.
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В переписке с бывшим парнем в ноябре 2023 года Грейвс сообщила о намерении подать в суд и указала, что у Дидди есть деньги для компенсации, пишет издание.
По данным журнала, Талия предложила бойфренду 3 миллиона долларов за подтверждение ее слов в суде. После чего парень заблокировал ее номер и аккаунты в соцсетях.
«Многие влиятельные мужчины пытаются опорочить тех, кто осмеливается выступить против них», — прокомментировал обвинение Адвокат Талии, Глория Оллред.
Сам рэпер Шон Комбс сейчас находится под стражей и ожидает суда по обвинениям в сексуальном насилии и торговле людьми. С обвинениями против него выступили еще 120 жертв.
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Лия Мурадьян