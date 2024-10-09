Фото: сайт МИД РФ
Тысячи людей могут оказаться под угрозой после вечеринок, которые организовал рэпер и продюсер P. Diddy, его настоящим именем Шон Комбс. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что «количество компрометирующих материалов огромно». По ее словам, речь идет о тысячи людей, которые находятся «на крючке» из-за собранного на них компромата. Этот список формировался на протяжении двух десятилетий.
Захарова добавила, что эти данные могут использоваться для продвижения материалов по Украине, Венесуэле или Беларуси.
В качестве подтверждения Захарова обратила внимание на знаменитостей, которые высказывались о политике и международных отношениях. Например, Эштон Кутчер, который на снимке с Комбсом, выступал за ужесточение санкций против России. Еще одна участница вечеринок, певица Келли Осборн, публиковала в соцсетях посты в поддержку украинского режима.
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Захарова добавила, что эти данные могут использоваться для продвижения материалов по Украине, Венесуэле или Беларуси.
В качестве подтверждения Захарова обратила внимание на знаменитостей, которые высказывались о политике и международных отношениях. Например, Эштон Кутчер, который на снимке с Комбсом, выступал за ужесточение санкций против России. Еще одна участница вечеринок, певица Келли Осборн, публиковала в соцсетях посты в поддержку украинского режима.
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Лия Мурадьян