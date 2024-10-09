Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала преступления рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, заявив, что их характер свидетельствует о системной криминальной жизни среди американских звёзд.
В интервью Russia Today она подчеркнула, что эти артисты вовлечены в преступную систему, выстраивавшуюся десятилетиями, и в которой особенно выделяется насилие над детьми, включая педофилию.
Захарова отметила, что эта система имеет мафиозно-клановую структуру, в которой также участвует политико-государственное сообщество.
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Захарова отметила, что эта система имеет мафиозно-клановую структуру, в которой также участвует политико-государственное сообщество.
«Американским властям следовало бы заняться наведением порядка у себя дома и не стоит бороться с журналистами», — добавила она.Против P. Diddy были поданы неоднократные иски о сексуальном насилии. В феврале этого года американская певица Кассандра Вентура подала иск против него по обвинению в сексуальном насилии. Также её сын, 26-летний Кристиан Комбс, оказался в центре обвинений в домогательствах.
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Елена Перлова