Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?

Трехкратный номинант на премию Грэмми и основатель знаменитого музыкального лейбла Bad Boy Records рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) оказался в эпицентре серьезного скандала. Его обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. О том, что известно о громком уголовном деле и кто из знаменитостей еще в нем фигурирует читайте в материале «Радио 1».