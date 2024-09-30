Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?

Фото: соцсети П. Дидди
Трехкратный номинант на премию Грэмми и основатель знаменитого музыкального лейбла Bad Boy Records рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) оказался в эпицентре серьезного скандала. Его обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. О том, что известно о громком уголовном деле и кто из знаменитостей еще в нем фигурирует читайте в материале «Радио 1».
Уголовное преследование Пи Дидди: что известно
Фото: соцсети П. Дидди
Пи Дидди попал в поле зрение правоохранителей еще осенью 2023 года. Первым толчком к череде обвинений стало заявление его бывшей подруги и артистки лейбла, известной под именем Кассии (Кассандра Вентура). В иске, поданном в Федеральный окружной суд Манхэттена, она обвинила Пи Дидди в жестоком обращении с ней, включая избиения, сексуальное насилие, принуждение к употреблению наркотиков и занятия сексом с другими мужчинами на камеру. Вентура утверждала, что после избиений ее удерживали в отелях, пока заживут травмы. Рэпер, по ее словам, выкупал записи с камер наблюдения, чтобы скрыть улики.
Пи Дидди, в свою очередь, предъявленные ему обвинения отвергал.
Кроме Кассии о противоправных действиях Пи Дидди рассказал также музыкант и продюсер Lil Rod (Родни Джонс — младший). Он обвинил рэпера в сексуальном насилии и домогательствах, а также в невыплате гонорара за его участие в создании альбома. Он сообщил правоохранителям, что на протяжении долгого времени жил в доме Пи Дидди и испытывал на себе физическое воздействие: артист не стеснялся трогать его в интимных местах, требовал, чтобы он приводил эскортниц, и заставлял заниматься сексом на глазах у него. Более того, Lil Rod утверждает, что рэпер принудил его к сексуальной связи с мужчиной, предварительно дав ему алкоголь и наркотики до потери сознания.
Кроме того, продюсер стал первым, кто рассказал о «Белых вечеринках» Пи Дидди, которые стали важной частью обвинений. Рэпер организовывал закрытые мероприятия в своем доме и гостиницах по всему миру, где угощали эскортниц и молодых девушек наркотиками для участия в сексуальных играх с гостями.
По словам прокуратуры, такие практики продолжались в течение 16 лет, а тех, кто собирался обратиться в полицию, угрожали и запугивали.
Доказательства вины Пи Дидди
В феврале этого года CNN показал шокирующее видео, на котором Пи Дидди избивает свою бывшую девушку Кассандру Вентуру. Рэпер позже заявил о желании пройти курс реабилитации.
«Мне искренне жаль. Однако я стремлюсь улучшать себя каждый день. Я не прошу прощения. Я по-настоящему сожалею», — отметил исполнитель.
Окружной прокурор Лос-Анджелеса сообщил, что ведомство ознакомилось с видеозаписью, но не может предъявить обвинения, так как срок давности по делу о нападении истек. Оказалось, что избиения, которые были зафиксированы на камеру, имели место быть в 2016 году. Тем не менее расследования продолжаются по другим обвинениям, включая секс-рабство, рэкет, изнасилование и принуждение к проституции.
По данным журнала Rolling Stone, четыре женщины и один мужчина свидетельствовали против рэпера, но их имена не раскрываются для защиты от возможного преследования со стороны исполнителя и его сообщников. Известно, что они стали жертвами «Белых вечеринок».
Кто из звезд был вовлечен в «Белые вечеринки»
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
На «Белых вечеринках» Пи Дидди присутствовали многие знаменитости, такие как Бейонсе, Перис Хилтон, Jay-Z, Уилл Смит, принц Гарри, Ким Кардашьян и Леди Гага. За несколько дней до своего ареста Пи Дидди перечислил участников своих мероприятий, среди которых оказался и Джастин Бибер, с ним рэпер познакомился, когда тому было всего 15 лет.
Единственным, кто прокомментировал обвинения против Пи Дидди, стал актер Леонардо Ди Каприо. Он через представителя отметил, что не контактировал с музыкантом последние годы и ничего плохого в этих мероприятиях не видел.
В конце марта следственные органы провели обыск в домах Пи Дидди. Результаты этих мероприятий стали известны только в сентябрьском обвинительном заключении. В документе указано, что в жилищах рэпера нашли более 1000 бутылочек детского масла, большое количество лубрикантов и презервативов, а также оружие с уничтоженными серийными номерами и множество патронов. В социальных сетях появились предположения о том, что Пи Дидди мог использовать эти вещи для организации оргий.
Пи Дидди был арестован 16 сентября и помещен в бруклинский изолятор для знаменитостей. Он объявил голодовку, не признав свою вину, в то время как прокуратура заявила о наличии обширных доказательств. Судья отклонил просьбу правозащитников рэпера о залоге в 50 миллионов долларов, посчитав рэпера опасным для общества.
Связь Пи Дидди и Джастина Бибера
Фото: РИА Новости/Михаил Листопадов
После упоминания Пи Дидди имя Джастина Бибера вновь стало обсуждаемым среди пользователей и журналистов, которые вспомнили, что рэпер когда-то опекал молодого артиста. Многие начали искать архивные записи и нашли видео, где продюсер показывает 15-летнему канадцу свой Lamborghini.
«Мы не можем рассказывать о том, где мы проводим время и чем занимаемся. Но это настоящая мечта для подростка», — отметил Дидди.
Это видео все еще доступно на официальном канале Бибера, а рэпер сохранил другой ролик, снятый немного позже. На этом видео молодой Бибер, заикаясь и пытаясь угодить, объясняет Пи Дидди, почему они перестали общаться.
«На самом деле у вас не было моего номера», — говорит он.
Оба ролика стали причиной появления теории о том, что молодой артист мог стать одной из жертв рэпера. Фанаты также вспомнили текст песни «Lonely», в которой Бибер делится своими переживаниями о боли и одиночестве в юности
«Все видели, как мне было плохо, но, похоже, никому не было до этого дела. Меня осуждали за поступки, совершенные в детстве», — говорится в тексте песни исполнителя.
Многие также вспомнили, как Бибер поддержал Билли Айлиш, предложив ей защиту от «самых страшных людей в шоу-бизнесе». После начала скандала с Пи Дидди Джастин исчез из социальных сетей и не дает комментариев, что лишь усиливает подозрения поклонников о том, что он ранее намекал на пережитое насилие.
Кто такой рэпер Пи Дидди
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Шон Комбс, родившийся в Нью-Йорке, вырос в Гарлеме и стал будущей звездой рэп-сцены. Его первая кличка «Puff» появилась из-за того, что он тяжело пыхтел от злости. Позже он адаптировал это имя для своей карьеры, став известным как Puff Daddy, P. Diddy и просто Diddy. В начале 90-х американский рэп оказался в состоянии противостояния между двумя студиями: Bad Boy Records, основанной Комбсом в Нью-Йорке, и лос-анджелесской Death Row Records.
Карьера Комбса как продюсера началась с работы с рэпером The Notorious B.I.G. (настоящее имя — Кристофер Уоллес), который стал ключевой фигурой гангста-рэпа того времени. Его главным соперником был Тупак Шакур. Конфликт между артистами выходил за пределы музыкальной сцены и перерастал в реальные столкновения. Шакур даже обвинял Комбса в организации покушения на него в 1994 году, и эти подозрения преследуют рэпера до сих пор.
Звезда лос-анджелесского рэпа погибла в результате стрельбы через два года, а еще через шесть месяцев трагически ушел из жизни и Biggie, став жертвой уличных разборок.
В 1997 году Пи Дидди выпустил свой дебютный альбом «No Way Out», за которым последовали еще четыре пластинки. За свою карьеру он получил четыре премии «Грэмми» и 11 номинаций. На своем лейбле он выпускал альбомы таких артистов, как Мэри Джей Блайдж, Ашера и MGK (Колсон Бейкер).
Пи Дидди также построил успешный бизнес, запустив собственные бренды одежды и алкоголя. По состоянию на 2022 год его состояние оценивалось в один миллиард долларов, что делает его одним из самых богатых хип-хоп артистов после Jay-Z.
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Анастасия Хохлова