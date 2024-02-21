«Жертвы буллинга»: Стало известно, сколько российских детей сталкиваются с травлей

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Председатель комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артем Метелев привел данные опроса среди школьников, согласно которым 40% детей разного возраста становятся жертвами буллинга. Слова депутата приводит корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
«Из 9,5 тысяч опрошенных детей разных возрастов 40% говорят, что они жертвы буллинга, 15% открыто признают, что они агрессоры, лишь 4% обращаются к психологу», - рассказал Метелев.
При этом он уточнил, что дети считают виновными в этом взрослых, которые не хотят вмешиваться в их жизнь.
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Элина Позднякова