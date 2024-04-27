«Жертву держим, не давая сорваться»: как спецслужбы Украины принуждают россиян к диверсиям

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Сотрудники Центров информационно-психологических операций (ЦИПсО) занимаются различными манипуляциями, а также склоняют иностранных граждан к преступлениям, используя угрозы, шантаж и мошенничество.
RT смог установить контакт с одним из сотрудников ЦИПсО, который раскрыл некоторые секреты своей работы, рассказав, как украинские агенты принуждают мирных граждан в России совершать различные преступления. По его словам, при подготовке атаки работает целая группа, которая действует по чётким алгоритмам.
Для начала изучаются соцсети потенциальной жертвы, после чего с ней связываются и формируют «мостик доверия». Уже после этого наступает этап «боевого НЛП», то есть нейролингвистическое программирование, манипуляция сознанием с помощью гипнотерапии и языкового воздействия, поясняет RT.
В основе подобной манипуляции лежит первоначальное резкое эмоциональное воздействие на жертву, например, могут сказать такие фразы, как «ваш муж в плену», «против вас возбуждено уголовное дело» и подобные.
Также для быстрого подавления воли человека, на него давят сразу несколько сотрудников ЦИПсО. Они могут разыграть сценарий «доброго и злого полицейского». Один будет запугивать жертву, а второй может предложить «простое» решение сложившейся проблемы.
При этом, по данным издания, ЦИПсО используют разнообразные способы, однако для массовых атак всё-таки используются несложные алгоритмы: внезапность, агрессивность и быстрое подавление воли обескураженной жертвы.
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Для начала изучаются соцсети потенциальной жертвы, после чего с ней связываются и формируют «мостик доверия». Уже после этого наступает этап «боевого НЛП», то есть нейролингвистическое программирование, манипуляция сознанием с помощью гипнотерапии и языкового воздействия, поясняет RT.
В основе подобной манипуляции лежит первоначальное резкое эмоциональное воздействие на жертву, например, могут сказать такие фразы, как «ваш муж в плену», «против вас возбуждено уголовное дело» и подобные.
Также для быстрого подавления воли человека, на него давят сразу несколько сотрудников ЦИПсО. Они могут разыграть сценарий «доброго и злого полицейского». Один будет запугивать жертву, а второй может предложить «простое» решение сложившейся проблемы.
Важнейший принцип успешного воздействия — нагнетание. Нельзя допускать пауз. Подцепив жертву, мы всё время держим её на связи, не давая сорваться», — признался сотрудник ЦИПсО.
При этом, по данным издания, ЦИПсО используют разнообразные способы, однако для массовых атак всё-таки используются несложные алгоритмы: внезапность, агрессивность и быстрое подавление воли обескураженной жертвы.
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Элина Позднякова